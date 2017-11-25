PALERMO: NON PAGHI? E IO PALPEGGIO TUA MOGLIE

Lui rifiuti di pagare l'obolo a due parcheggiatori abusivi rumeni e loro, dopo un lungo battibecco, palpeggiano la moglie dell'automobilista.E' successo nella zona di piazzale Ungheria, a Palermo.Per...

E' successo nella zona di piazzale Ungheria, a Palermo.

Per la donna sono stati momenti di paura, il marito ha cercato di reagire immediatamente, urlando e i due sono fuggiti verso la zona pedonale di via Magliocco. L'uomo ha chiamato la sala operativa della polizia. Gli agenti sono arrivati nella zona a bordo delle volanti, dopo avere ascoltato il racconto dell'uomo si sono messi a caccia dei due romeni.

Sono state individuate alcune videocamere nella zona che possano avere immortalato il passaggio dei due parcheggiatori abusivi. Nei giorni scorsi una giovane studentessa è stata palpeggiata da un gruppo di ragazzini tra gli 8 e 12 anni nella zona dell'Università.

Anche sulla baby gang nella zona delle Medaglie d'Oro sono in corso indagini.

(ANSA)