PALERMO: Omicidio in serata, pregiudicato ucciso in strada

PALERMO: Omicidio in serata, un uomo freddato a colpi d’arma da fuoco

Un uomo di 29 anni, Dino Salvato, è stato ucciso a Palermo con colpi di pistola al volto.

Il cadavere è ancora in strada, in fondo Picone, a poca distanza dal centro del missionario laico Biagio Conte, alla periferia ovest della città.

Salvato aveva piccoli precedenti penali.

Sul posto ci sono la polizia e il medico legale che sta effettuando i primi esami sul corpo. Una folla è scesa in strada dopo la sparatoria.

I parenti della vittima, disperati, piangono e urlano di dolore.

Gli agenti sono impegnati a mantenere l'ordine.

