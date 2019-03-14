PALERMO: PADRE E FIGLIO UCCISI ALLO ZEN

Due persone, padre e figlio, sono state uccise con colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto questa sera nel quartiere Zen di Palermo.Le vittime sono Antonino Lupo, di 53 anni, e il figlio Giacomo,...

A cura di Redazione 14 marzo 2019 19:31

