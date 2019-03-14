PALERMO: PADRE E FIGLIO UCCISI ALLO ZEN
A cura di Redazione
14 marzo 2019 19:31
Due persone, padre e figlio, sono state uccise con colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto questa sera nel quartiere Zen di Palermo.
Le vittime sono Antonino Lupo, di 53 anni, e il figlio Giacomo, di 18.
L'imboscata è scattata in via Rocky Marciano, a poca distanza dalla loro abitazione.
I due sono stati trasportati in gravi condizioni nel Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia dove sono deceduti. Sono in corso indagini della polizia.