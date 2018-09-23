PALERMO: PAZIENTE MUORE NELL’OSPEDALE VILLA SOFIA. “E’ RIMASTA 15 MINUTI IN ASCENSORE”

Una denuncia ai carabinieri è stata presentata dai familiari di una donna di 62 anni, Giuseppa Gambino, morta stamani nell'ospedale Villa Sofia a Palermo dopo aver svolto due esami al cuore. Secondo i...

Una denuncia ai carabinieri è stata presentata dai familiari di una donna di 62 anni, Giuseppa Gambino, morta stamani nell'ospedale Villa Sofia a Palermo dopo aver svolto due esami al cuore. Secondo i parenti ci sarebbero stati ritardi tra il primo e il secondo esame quando la paziente sarebbe "rimasta in barella per una quindicina di minuti in ascensore". La direzione sanitaria ha nominato una commissione interna che indagherà sui tempi impiegati per le cure compreso anche il trasferimento in ascensore.