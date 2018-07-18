PALERMO: PITBULL STACCA BRACCIO A UNA RAGAZZA

Un pitbull ha aggredito una ragazza di 23 anni in un'abitazione in via Agnetta a Villagrazia a Palermo. Il cane del convivente le ha staccato a morsi un braccio. I vicini hanno lanciato l'allarme sent...

Un pitbull ha aggredito una ragazza di 23 anni in un'abitazione in via Agnetta a Villagrazia a Palermo. Il cane del convivente le ha staccato a morsi un braccio. I vicini hanno lanciato l'allarme sentendo le urla della donna. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. La giovane è sottoposta ad un intervento nel reparto di chirurgia plastica all'ospedale Civico. La prognosi è riservata. Indagini in corso per ricostruire quanto successo.

Nel tentativo di bloccare il cane è stata ferita alla mano anche la madre della giovane.

(ANSA)