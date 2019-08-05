PALERMO: RICONOSCE LA BICI RUBATA, IN UN MAGAZZINO I CARABINIERI NE TROVANO 35 RUBATE

I carabinieri hanno denunciato per il reato di ricettazione, R.P., 42 anni palermitano, accusato di ricettazione. In un magazzino nella sua disponibilità nel quartiere Zisa, hanno trovato 35 biciclett...

I carabinieri hanno denunciato per il reato di ricettazione, R.P., 42 anni palermitano, accusato di ricettazione. In un magazzino nella sua disponibilità nel quartiere Zisa, hanno trovato 35 biciclette. Lo scorso 16 giugno la vittima di un furto ha denunciato ai carabinieri di avere visto la sua bici in un social network.

I carabinieri si sono presentati all’incontro concordato per la vendita della bicicletta, hanno identificato l’uomo e successivamente hanno eseguito una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire le 35 biciclette che sono state sottoposte a sequestro.

La bicicletta in vendita sul social network è stata subito riconosciuta e restituita.

Chiunque riconosca come propria una delle biciclette rinvenute, di cui sono disponibili le foto, può recarsi presso gli uffici della stazione carabinieri Palermo Centro, in via Mura San Vito 1, producendo la denuncia di furto o qualsiasi documentazione che possa provare la proprietà della bici riconosciuta.