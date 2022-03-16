PALERMO. RIMPROVERA CHI SCAVALCA LA FILA DAL BENZINAIO, AGGREDITA E PICCHIATA CON I SUOI DUE FIGLI

Una donna con i suoi due figli è stata aggredita sabato scorso nella piazzola di un distributore di carburante a Palermo.I tre sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Civico; la prognosi è di poc...

Una donna con i suoi due figli è stata aggredita sabato scorso nella piazzola di un distributore di carburante a Palermo.

I tre sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Civico; la prognosi è di pochi giorni.

La donna è stata picchiata da una decina di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tra gli aggressori anche quattro donne.

Sono intervenuti i carabinieri. La sua unica colpa sarebbe stata quella di essersi ribellata al tentativo di un gruppo di persone a bordo di auto e scooter che volevano scavalcare la coda al distributore Q8 di via Pitrè. La donna, insegnante alle scuole medie, e i due figli adolescenti erano in attesa del loro turno quando un'utilitaria con almeno sei persone a bordo e tre scooter sono entrati a tutta velocità nell'impianto, saltando la coda e pretendendo di essere riforniti subito.

I carabinieri stanno cercando di individuare gli aggressori. (ANSA).