PALERMO. RUBANO 100 LITRI DI GASOLIO DA UN AUTOARTICOLATO IN SOSTA, DUE ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno arrestato un 37enne e un 33enne, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato di carburante.Un servizio di controllo d...

I Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno arrestato un 37enne e un 33enne, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato di carburante.

Un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio è stata l’occasione in cui i militari hanno colto in flagranza di reato i due soggetti, entrambi residenti in quel comune, poiché sorpresi ad asportare gasolio da un articolato parcheggiato nella zona periferica del paese.

I militari dell’Arma, notata la presenza di un veicolo sospetto, individuavano i due soggetti in prossimità di un Iveco mentre asportavano per aspirazione, mediante un tubo in gomma, del gasolio dal serbatoio dello stesso.

Uno dei malfattori alla vista dei militari si dava alla fuga venendo successivamente rintracciato presso la propria abitazione.

I successivi accertamenti consentivano di rinvenire in prossimità del luogo del furto, tre taniche in plastica con all’interno circa cento litri di gasolio.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice monocratico di Termini Imerese il quale ha disposto, a seguito di rito direttissimo, l’obbligo di firma per entrambi gli arrestati nonché l’obbligo di dimora per uno degli stessi già gravato da precedenti specifici.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.