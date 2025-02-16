PALERMO. SAN VALENTINO SENZA VERGOGNA: FUGGONO DOPO LA CENA, IL RISTORATORE PUBBLICA LO SCONTRINO DEI “FURBETTI”

PALERMO – Una cena romantica per San Valentino si è trasformata in un episodio spiacevole per un ristorante di Palermo. Due coppie hanno approfittato della serata per consumare una cena completa senza...

PALERMO – Una cena romantica per San Valentino si è trasformata in un episodio spiacevole per un ristorante di Palermo. Due coppie hanno approfittato della serata per consumare una cena completa senza poi saldare il conto, lasciando il locale senza pagare. L'episodio è avvenuto al ristorante Kuaizi, situato in via Emerico Amari.

I proprietari del ristorante hanno denunciato l'accaduto attraverso i social, pubblicando lo scontrino fiscale che riporta il totale della cena: 144,50 euro. I quattro clienti avevano ordinato il menù fisso con formula "all you can eat", accompagnando il pasto con una bottiglia di vino bianco e acqua minerale.

Nel post pubblicato su Facebook, il locale ha lanciato un appello ai responsabili: “Vi aspettiamo al ristorante per pagare il conto di 4 persone (2 ragazzi e 2 ragazze) con una bottiglia di acqua e un charme bianco. Per il rispetto nei vostri confronti non pubblico le immagini registrate dalle telecamere, ma spero che voi, nel rispetto di tutti i lavoratori, ritorniate presto a pagare”.

L'episodio ha suscitato indignazione tra i clienti abituali e gli utenti del web, che hanno espresso solidarietà ai ristoratori.

Molti hanno condannato il gesto definendolo irrispettoso nei confronti di chi lavora con impegno e sacrificio per offrire un servizio di qualità.

Il ristorante spera ancora in un gesto di responsabilità da parte delle due coppie, confidando che tornino a saldare il conto.