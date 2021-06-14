PALERMO: SCONTENTO DEL TAGLIO DI CAPELLI AL NIPOTE, AGGREDISCE A SPRANGATE IL BARBIERE. ARRESTATO

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne cittadino del Bangladesh accusato di estorsione aggravata.L'uomo è entrato con una spranga dentro un c...

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne cittadino del Bangladesh accusato di estorsione aggravata.

L'uomo è entrato con una spranga dentro un coiffeur in via Maqueda ferendo il barbiere, 29 anni anche lui bengalese, alla testa.

Secondo quanto accertato dai militari l'aggressore voleva indietro i soldi del taglio di capelli ad un nipote di sei anni. Non aveva gradito il lavoro svolto e così prima lo aveva minacciato e poi colpito alla testa. Dopo l'aggressione l'assalitore è stato bloccato non lontano dall'esercizio commerciale.

Il barbiere è stato trasportato all'ospedale Civico di Palermo, dove è attualmente ricoverato non è in pericolo di vita. L'arrestato, è stato portato al carcere "Lorusso-Pagliarelli" in attesa dell'udienza di convalida.