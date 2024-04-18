PALERMO. SCOPRE FIGLIA A LETTO CON FIDANZATO E LI PICCHIA, DENUNCIATO

Ha scoperto la figlia quindicenne in camera da letto con il fidanzato.Prima ha urlato poi li ha picchiati in modo violento tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale per i due adolescenti.E'...

Ha scoperto la figlia quindicenne in camera da letto con il fidanzato.

Prima ha urlato poi li ha picchiati in modo violento tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale per i due adolescenti.

E' successo a Palermo nel quartiere Pallavicino.

Sono dovuti intervenire i sanitari del 118 che hanno trasportato i giovani all'ospedale Villa Sofia, mentre i carabinieri hanno attivato le procedure per il codice rosso e hanno denunciato l'uomo per lesioni e maltrattamenti in famiglia. A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla del padre. L'uomo ha picchiato con un oggetto i due giovani alla testa.

I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno acquisito i referti medici dei due ma hanno anche ascoltato la ragazza e il fidanzato per ricostruire la dinamica.