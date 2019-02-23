PALERMO, SI SCHIANTA CONTRO SEI AUTO IN SOSTA: MORTO UN 29ENNE

Un giovane di 29 anni, Renato Amorosi, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo tra la via Daita e la via Torrearsa.La Jeep Renegade su cui erano a bordo tre persone tra cui Amorosi,...

Un giovane di 29 anni, Renato Amorosi, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo tra la via Daita e la via Torrearsa.

La Jeep Renegade su cui erano a bordo tre persone tra cui Amorosi, barman e figlio del titolare del bar Renato a Mondello, è finita prima contro sei auto parcheggiate e poi si è ribaltata.

Per Amorosi non c'è stato nulla da fare.

I due passeggeri sono rimasti illesi. Per estrarre il corpo del barman dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco.

I rilievi e le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. I sanitari del 118 arrivati con due ambulanze hanno constatato la morte del giovane.