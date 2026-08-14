Palermo, storico primo volo Ita Airways con un cane di grossa taglia a bordo: Geppino vola fino a Milano

Geppino, Sharpei di 13 anni e 29 chili, ha viaggiato da Palermo a Milano Linate insieme al suo proprietario.

L’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” è stato protagonista del primo volo nazionale Ita Airways con a bordo un cane di grossa taglia, nell’ambito del nuovo servizio dedicato al trasporto degli animali in cabina.

Il protagonista si chiama Geppino, ha 13 anni e pesa 29 chili. Lo Sharpei ha viaggiato da Palermo a Milano Linate su un volo Ita Airways grazie al servizio “Large Dog On Board”, disponibile su una selezione di collegamenti nazionali della compagnia.

Geppino era accompagnato dal suo proprietario, l’imprenditore agricolo Paolo Miceli di Monreale. I due si sono imbarcati dal gate A15 sul volo AZ1864, con partenza prevista alle 12.20 dall’aeroporto palermitano.

Un viaggio particolare che segna una novità importante per i passeggeri che desiderano spostarsi in aereo insieme ai propri animali di taglia più grande, offrendo una possibilità che fino a poco tempo fa era molto più limitata. L’iniziativa punta infatti a rendere il viaggio più accessibile anche alle famiglie che non vogliono separarsi dal proprio cane durante gli spostamenti.