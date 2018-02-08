PALERMO: Tentano rapina con un furgone delle onoranze funebri, arrestate 6 persone

La rapina con il furgoncino delle onoranze funebri. L’insolita vicenda è stata bloccata dai carabinieri di Palermo che hanno arrestato in flagranza di reato sei persone.

Nelle prime ore di ieri le sei persone arrestate si sono incontrate in un distributori di carburanti. I carabinieri, che conoscevano i soggetti e che, già in altre circostanze, prima di colpire, erano soliti riunirsi presso un distributore hanno pensato di seguirli. I sei uomini hanno proseguito in direzione Termini Imeresea bordo di quattro mezzi tra cui vi era anche un furgoncino delle onoranze funebri che sarebbe stato utilizzato per il trasbordo della refurtiva. Avendo forti sospetti sulle intenzioni dei sei, i militari, anche con l’ausilio di un elicottero, hanno deciso di intervenire.

Fermati, i soggetti sono stati trovati con il perfetto kit del rapinatore: fascette per legare i polsi agli autisti, una bomboletta spray per oscurare la telecamera interna al camion, guanti, cappellini e scaldacollo.

I sei, fermati proprio nelle vicinanze del passaggio del furgone dei tabacchi, sono stati quindi condotti nella caserma di Palermo San Lorenzo. Gli accertamenti ed i riscontri eseguito hanno quindi consentito di arrestare tutta la banda per il reato di tentata rapina. Per loro, si sono aperte le porte del carcere.

Il furgone delle onoranze funebri utilizzato è poi risultato oggetto di furto. I sei, tutti palermitani e di età compresa tra i 51 ed i 23 anni, provengono da quartieri diversi della città di Palermo.

L’operazione si inquadra nelle attività di contrasto alle rapine ai furgoni porta tabacchi che, nel mese di dicembre, ha consentito di disarticolare un’altra banda. In quell’occasione, l’operazione Commando, avviata dopo una tentata rapina, aveva portato all’arresto di ben 13 soggetti, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle rapine ed alla ricettazione.