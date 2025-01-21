PALERMO: TREDICENNE LITIGA CON LA MADRE, FUGGE DALL'OSPEDALE E VIENE VIOLENTATA. SI CERCA IL RESPONSABILE

Una vicenda drammatica ha scosso Palermo, dove una ragazzina, residente in un comune del Palermitano, è stata vittima di violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica. La giovane si era allontan...

Una vicenda drammatica ha scosso Palermo, dove una ragazzina, residente in un comune del Palermitano, è stata vittima di violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica. La giovane si era allontanata dall'ospedale dei Bambini “Di Cristina” dopo un litigio con la madre nell'atrio della struttura.

Secondo quanto ricostruito, sabato pomeriggio la ragazzina era scesa nell'atrio dell'ospedale per prendere un gelato, ma un acceso diverbio con la madre l'ha portata a lasciare l'edificio. Nelle ore successive, la giovane ha girovagato per la città e, dopo aver consumato una notevole quantità di alcol, è stata avvicinata da un ragazzo più grande. La violenza è avvenuta in un angolo buio di una piazza nel quartiere Borgo Nuovo.

Le autorità sono state allertate e hanno avviato immediate indagini per identificare l’aggressore. La polizia di Stato sta raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al momento, il responsabile non è ancora stato individuato.

La vicenda ha sollevato grande sgomento nella comunità locale e ha acceso i riflettori sul fenomeno della violenza di genere e sulla vulnerabilità dei minori in situazioni di difficoltà. La giovane, sotto shock, è stata affidata alle cure mediche e psicologiche per affrontare le conseguenze del tragico evento.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare piena luce sull’episodio e assicurare il responsabile alla giustizia.