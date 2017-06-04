PALERMO: TURISTA CATANESE CADE IN DIRUPO

Una turista catanese di 58 anni in gita nell'isola di Marettimo è caduta in un dirupo in una zona impervia provocandosi un grave trauma cranico. Sono scattati i soccorsi coordinati dalla sala operativ...

Una turista catanese di 58 anni in gita nell'isola di Marettimo è caduta in un dirupo in una zona impervia provocandosi un grave trauma cranico. Sono scattati i soccorsi coordinati dalla sala operativa del 118. Sono intervenuti i militari della capitaneria di Porto che con una motovedetta hanno condotto sull'isola un'infermiera e un medico per prestare le prime cure. Il luogo dove è avvenuto l'incidente era difficilissimo da raggiungere e i primi a dare soccorso sono stati alcuni uomini del soccorso alpino che si trovavano già nell'isola. La sala operativa del 118, coordinata dal medico rianimatore Marco Palmeri, ha inviato l'elisoccorso che ha raggiunto la turista. Il pilota con un'abile manovra è riuscito a ad atterrare accanto al castello di Marettimo anziché nell'elipista nella parte bassa dell'isola. Questa ha accelerato le operazione di trasporto della donna all'ospedale Civico dove è stata ricoverata in Neurochirurgia.

(ANSA)