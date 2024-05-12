PALERMO, TURISTA DI 31 ANNI INVESTITA E UCCISA: IL PIRATA SI COSTITUISCE. “POSITIVO ALL’ALCOLTEST”

Una turista polacca Patrycja Bartosik Weder, di 31 anni.è stata travolta e uccisa a Palermo da un pirata della strada che si è costituito alla polizia municipale dopo essere inizialmente fuggito.L'inc...

Una turista polacca Patrycja Bartosik Weder, di 31 anni.

è stata travolta e uccisa a Palermo da un pirata della strada che si è costituito alla polizia municipale dopo essere inizialmente fuggito.

L'incidente è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2 in corso Tukory, una strada del centro nei pressi della stazione centrale. La donna stava attraversando insieme al marito quando una Smart l'ha falciata lasciandola senza vita sull'asfalto. A costatare la morte i sanitari del 118.

La Polizia municipale e la Polizia di Stato hanno avviato le ricerche per risalire all'auto pirata che era già stata rintracciata quando l'investitore si è presentato al comando della Polizia municipale.

Nel corso del controllo all'alcoltest all'alba aveva un valore di 0,52% leggermente superiore ai limiti previsti dalla legge. "E' presumibile pensare che la scorsa notte attorno alle 2 fosse più alto. Sarà tutto relazionato alla Pg".

L'uomo, denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, vive con la compagna proprio in corso Tukory, dove è avvenuto l'incidente, e stava tornando a casa.