PALERMO, VIAGGIAVA CON 10 CHILI DI DROGA E SENZA PATENTE. ARRESTATO 45ENNE

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo hanno arrestato Francesco Reitano, 45 anni, , e sequestrato dieci chili di cocaina.

L’uomo è stato bloccato in piazza Figurella a Villabate a bordo di un autoarticolato. Dai controlli è emerso che l’autista era privo di patente e aveva precedenti legati allo spaccio di droga. L’uomo non sapeva dire perché da Catania si trovava nel palermitano e non aveva alcuna documentazione fiscale sulla merce che avrebbe trasportato.

Il mezzo era vuoto e non c’era traccia di alcuna consegna. Con i cani antidroga i finanzieri del comando provinciale hanno iniziato a perquisire il Tir. Nella cabina di guida è stato trovato un pacco sigillato contenente diversi involucri di cocaina dal peso di oltre 10 chilogrammi.

Reitano è stato arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli di Palermo, a disposizione della Procura.

