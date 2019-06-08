PALERMO:INCIDENTE STRADALE, GRAVI DUE BAMBINI
Due bambini di 2 e 4 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente in piazza Simon Bolivar, a Palermo.
Erano a bordo di un auto, che per cause da accertate si è ribaltata allo Zen, assieme a padre e madre.
I due bambini sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell'ospedale Cervello; il più piccolo ha la prognosi riservata.
Per i genitori le ferite sono più lievi.
Non è ancora chiaro se la Renault Captur si sia scontrata con un'altra vettura o con un auto parcheggiata.
Le indagini sull'incidente sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.
Al padre sono stati eseguiti i controlli alcolemici e tossicologici.
Si sta accertando se nella vettura fossero montati i seggiolini obbligatori per legge.