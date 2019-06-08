PALERMO:INCIDENTE STRADALE, GRAVI DUE BAMBINI

Due bambini di 2 e 4 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente in piazza Simon Bolivar, a Palermo.Erano a bordo di un auto, che per cause da accertate si è ribaltata allo Zen, assieme a padr...

A cura di Redazione 08 giugno 2019 15:43

