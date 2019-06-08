95047

PALERMO:INCIDENTE STRADALE, GRAVI DUE BAMBINI

08 giugno 2019 15:43
Due bambini di 2 e 4 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente in piazza Simon Bolivar, a Palermo.

Erano a bordo di un auto, che per cause da accertate si è ribaltata allo Zen, assieme a padre e madre.

I due bambini sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell'ospedale Cervello; il più piccolo ha la prognosi riservata.

Per i genitori le ferite sono più lievi.

Non è ancora chiaro se la Renault Captur si sia scontrata con un'altra vettura o con un auto parcheggiata.

Le indagini sull'incidente sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.

Al padre sono stati eseguiti i controlli alcolemici e tossicologici.

Si sta accertando se nella vettura fossero montati i seggiolini obbligatori per legge.

