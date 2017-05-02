“Palestina tra passato e presente”: incontro all’I.P.S.I.A. di Biancavilla

Sabato, 29 Aprile, si è tenuto, presso i locali dell’Ipsia “Efesto” di Biancavilla, un incontro tra le classi IV e V A dell’Istituto e il prof. A. Khalil sul tema “Palestina tra passato e presente”. L...

Sabato, 29 Aprile, si è tenuto, presso i locali dell’Ipsia “Efesto” di Biancavilla, un incontro tra le classi IV e V A dell’Istituto e il prof. A. Khalil sul tema “Palestina tra passato e presente”. L’ incontro ha rappresentato una tappa intermedia del progetto “Olocausti del Novecento” e ha riguardato la nascita della questione palestinese a partire dalla crisi dell’Impero Ottomano, durante il periodo del mandato britannico e dopo la formazione dello stato di Israele, fino ad arrivare alla situazione odierna. Significativo è stato il passaggio sulla descrizione della situazione dei territori occupati e sul significato non solo politico ma soprattutto simbolico del cosiddetto “Muro della vergogna”, che separa le colonie israeliane dalle terre abitate dai palestinesi. Il prof Khalil, importante risorsa interna all’Istituto, è di origine palestinese; le sue riflessioni, frutto di una consapevolezza sincera e vissuta della questione, hanno lanciato il seme di una più profonda comprensione e riflessione di quella che, di fatto, è una odierna, ingiusta, sanguinosa situazione di apartheid ai danni di un popolo, quello palestinese, che da centinaia di anni ha vissuto in Palestina convivendo con le altre minoranze religiose ed etniche presenti sul territorio. L’incontro è stato, dunque, un’occasione interessante per andare oltre la semplice programmazione curricolare e ha consentito agli alunni di aprirsi a fatti e problemi, neanche troppo distanti dal punto di vista geografico, che pongono importanti interrogativi alla coscienza di ciascuno.