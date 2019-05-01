PALI SPA RITIRA I LETTINI DA CAMPEGGIO PER RISCHIO INTRAPPOLAMENTO

Pali Spa ritira i lettini da campeggio per neonati modello Prestige Blu per rischio intrappolamento.Il tessuto del rivestimento risulta non superare gli specifici test per la garanzia di un adeguato f...

Pali Spa ritira i lettini da campeggio per neonati modello Prestige Blu per rischio intrappolamento.

Il tessuto del rivestimento risulta non superare gli specifici test per la garanzia di un adeguato flusso d’aria e la tasca portaoggetti esterna non è conforme.

“I consumatori – ha comunicato l’azienda sul proprio sito ufficiale – devono sempre avere la certezza che i prodotti Pali siano sicuri e non comportino rischi per la propria salute.

Per questo motivo Pali, in collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti, ha disposto il ritiro del lettino da campeggio denominato Prestige Blu”.

inoltre, la tasca portaoggetti esterna presenta delle dimensioni non conformi ai requisiti della normativa vigente.

Il ritiro riguarda dunque il seguente articolo: letto da campeggio “Prestige Blue” codice interno: 022000 codice a barre: 8053677532888. “Nessun prodotto Pali – continua l’azienda – è coinvolto in questo né in altri richiami. Se non possedete un articolo che corrisponde alle immagini sopra riportate, il presente ritiro non vi riguarda e potrete continuare ad utilizzare il vostro prodotto Pali.

In caso contrario, vi preghiamo di interrompere immediatamente ogni utilizzo del prodotto in questione e contattare, per qualunque dubbio o chiarimento, la Pali S.p.A. tramite l’indirizzo e-mail [email protected] oppure al numero telefonico 0432-756074”.