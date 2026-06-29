Pallavolo, la Sicilia chiude quarta al Trofeo delle Regioni: la capitana è la paternese Alice Pino

PATERNÒ – C'è anche il volto di una giovane atleta di Paternò dietro uno dei migliori risultati mai ottenuti dalla Sicilia nel panorama della pallavolo giovanile. Alla 41ª AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione nazionale dedicata alle rappresentative regionali, la selezione femminile siciliana ha conquistato uno splendido quarto posto assoluto, il secondo miglior piazzamento di sempre nella storia della competizione per la Sicilia.

A guidare la squadra è stata la paternese Alice Pino, scelta come capitana della rappresentativa siciliana femminile, composta dalle 14 migliori pallavoliste dell'Isola. Un riconoscimento prestigioso che premia il talento, il carattere e il percorso di crescita della giovane atleta.

Alice ha mosso i primi passi nel Paternò Volley, società nella quale è nata sportivamente. Negli ultimi tre anni ha poi deciso di proseguire il proprio percorso di crescita prima con il Catania Volley, dove ha militato per due stagioni, e successivamente con la Gupe Catania.

Con la formazione etnea ha conquistato il titolo di campione provinciale e regionale Under 16, ottenendo anche un importante risultato nella fase nazionale. Nella stessa stagione ha inoltre contribuito alla vittoria del campionato di Serie C, confermando le proprie qualità e affermandosi come una delle giovani promesse della pallavolo siciliana.

La rappresentativa regionale, guidata dal tecnico Linda Troiano, ha disputato un torneo di altissimo livello, sfiorando il podio nazionale e riportando la Sicilia ai vertici della pallavolo giovanile italiana.

Per Paternò si tratta di un motivo di grande orgoglio: vedere una propria atleta indossare la fascia di capitana della Sicilia in una manifestazione di così alto livello rappresenta un importante riconoscimento non solo per Alice Pino, ma anche per il movimento pallavolistico paternese, che continua a formare giovani talenti capaci di distinguersi sulla scena nazionale.