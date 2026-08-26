Pallavolo, record mondiale mai visto: Italia-Germania, un set finisce con l’incredibile 64-66
Al PalaCalafiore un primo set da 130 punti complessivi: la Germania la spunta 66-64 dopo una maratona destinata a entrare nei record della pallavolo mondiale.
Una serata destinata a restare nella storia della pallavolo. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, durante la sfida tra Italia e Germania valida per la FIPAV Cup Men Elite, il primo set si è trasformato in una battaglia interminabile, conclusa con l'incredibile punteggio di 64-66 per i tedeschi.
Un parziale fuori da ogni logica: 130 punti complessivi giocati in un solo set, con le due Nazionali incapaci per lunghissimi minuti di trovare i due punti di vantaggio necessari per chiuderlo.
La partita, iniziata alle 21 di oggi mercoledì 26 agosto, rappresenta uno degli ultimi test degli Azzurri di Ferdinando De Giorgi in vista dei prossimi Campionati Europei.
Il 64-66 supera nettamente alcuni dei parziali più lunghi citati nelle statistiche della pallavolo. In Italia viene ricordato il 54-52 di una sfida tra Cuneo e Treviso, mentre a livello internazionale uno dei riferimenti era il 56-54 fatto registrare in Corea dai Korean Air Jumbos.
In attesa della certificazione ufficiale delle statistiche internazionali, quello disputato questa sera a Reggio Calabria si candida dunque a essere uno dei set con il punteggio più alto mai registrato nella pallavolo di alto livello.
L'unica nota amara per gli Azzurri è il risultato: dopo un'autentica maratona punto a punto, ad aggiudicarsi il set è stata la Germania per 66-64.
Per il pubblico del PalaCalafiore, però, resta la possibilità di poter dire: “Io c'ero”. Reggio Calabria ha vissuto una notte di pallavolo davvero incredibile.