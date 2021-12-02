PALO ILLUMINAZIONE CROLLA SU AUTO A CATANIA, NESSUN FERITO

Un palo dell'illuminazione pubblica a Catania si è spezzato, per cause ancora da accertare, ed è crollato sulla sede stradale danneggiando tre autovetture tra quelle parcheggiate e quelle che stavano...

