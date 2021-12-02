PALO ILLUMINAZIONE CROLLA SU AUTO A CATANIA, NESSUN FERITO
Un palo dell'illuminazione pubblica a Catania si è spezzato, per cause ancora da accertare, ed è crollato sulla sede stradale danneggiando tre autovetture tra quelle parcheggiate e quelle che stavano transitando in quel momento.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
E' accaduto intorno alle 14 in piazza Abramo Lincoln, una zona molto trafficata a quell'ora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Municipale e personale dell'ufficio Pubblica incolumità del Comune per accertare le cause del crollo, verificare le condizioni degli altri pali e programmare eventuali interventi di manutenzione straordinaria.
Nel frattempo in via precauzionale il tratto di strada interessato rimane transennata.