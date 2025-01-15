PANICO SULL’AUTOSTRADA A19 PA-CT, BLOCCATO VEICOLO IN RETROMARCIA, CONDUCENTE RECIDIVO SENZA PATENTE E INDAGATO PER RESISTENZA

Panico sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un veicolo ha percorso la carreggiata in retromarcia.La polizia di Stato ha segnalato un uomo che a bordo di vettura, all’altezza dello svincolo di Sci...

Panico sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un veicolo ha percorso la carreggiata in retromarcia.

La polizia di Stato ha segnalato un uomo che a bordo di vettura, all’altezza dello svincolo di Scillato, direzione Catania, è stato sorpreso a percorrere il tratto autostradale in retromarcia.

L’intervento di una pattuglia della Polizia stradale, sottosezione di Buonfornello ha scongiurato collisioni con altri veicoli.

L’uomo è stato intercettato da una pattuglia della polstrada che, vedendo l’autovettura procedere in retromarcia zigzagando e creando momenti di panico tra chi si trovava a percorrere quel tratto, gli ha intimato l’alt polizia.

Il conducente è andato avanti per più di un chilometro, finché non è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Il conducente, sottoposto a controllo, è risultato avere la patente di guida revocata, e pertanto è stato segnalato per guida con patente revocata con recidiva nel biennio; inoltre è stato indagato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di agitazione (rifiuto drug test) e per resistenza a pubblico ufficiale, per non avere ottemperato all’Alt Polizia.

L’autovettura è stata posta sotto sequestro.