PANTELLERIA, INCIDENTE FRECCE TRICOLORI: JET FUORI PISTA DURANTE ADDRESTRAMENTO, PILOTA FERITO

Dopo la spettacolare esibizione di domenica a Catania, oggi un'esperienza di tensione e paura ha coinvolto le Frecce Tricolori. Un grave incidente ha coinvolto, infatti, un velivolo della Pattuglia Ac...

Dopo la spettacolare esibizione di domenica a Catania, oggi un'esperienza di tensione e paura ha coinvolto le Frecce Tricolori. Un grave incidente ha coinvolto, infatti, un velivolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare durante un’attività addestrativa in programma a Pantelleria.

Pochi minuti fa, il velivolo Pony 8, il terzo gregario destro della formazione, è precipitato. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire; tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile bird strike o un contatto in volo tra due jet. Il pilota, prontamente soccorso dal personale di emergenza, secondo le prime informazioni ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’isola per gli accertamenti.

Secondo le prime informazioni, l’aereo sarebbe uscito di pista durante la fase di atterraggio, probabilmente a causa di un problema a una delle ruote. L’incidente ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza: sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area.

L’aeroporto di Pantelleria è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la bonifica della pista.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.