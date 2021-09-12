95047

PANTELLERIA, TRACCIATO IL PERCORSO DELLA TROMBA D’ARIA CHE HA COLPITO L’ISOLA

Nelle mappe elaborate dagli esperti del servizio TAS (topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco è stato visualizzato il percorso dalla tromba d'aria che ha colpito due giorni fa l’isola d...

12 settembre 2021 19:13
Nelle mappe elaborate dagli esperti del servizio TAS (topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco è stato visualizzato il percorso dalla tromba d'aria che ha colpito due giorni fa l’isola di Pantelleria, provocando due vittime e diversi feriti. Grazie alle mappe realizzate nell’immediato, è stato possibile delimitare l’area delle ricerche e delle verifiche delle squadre di soccorso.

Sono visibili i due ingressi fatti dalla tromba d’aria sulla terraferma proveniente dal mare, la superficie interessata a Campobello e Cala Cinque Denti, con l’evidenziazione degli edifici colpiti.

Dalla valutazione effettuata dai vigili del fuoco sullo stato dei luoghi, risulta che la tromba d'aria aveva un fronte di circa 50 metri e che si è addentrata sul territorio per circa 500 metri.

