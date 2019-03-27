PAPA A LORETO: FRANCESCO EVITA IL BACIAMANO DEI FEDELI, IL VIDEO DIVENTA VIRALE
A cura di Redazione
Papa Francesco evita il baciamano dei fedeli, ritraendo la mano con l'anello.
Il video del saluto delle persone riunitesi nella cattedrale di Loreto per incontrare il Pontefice dopo la celebrazione è diventato virale