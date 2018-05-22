Papa Francesco a un omosessuale: "Dio ti ha creato così e ti ama come sei"
"Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa.Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'".E' la frase che Papa Francesco -...
"Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa.
Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'".
E' la frase che Papa Francesco - secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo 'El Pais' - avrebbe rivolto a un omosessuale cileno, Juan Carlos Cruz, che da piccolo fu abusato da un prete pedofilo, durante un incontro che si sarebbe tenuto un paio di settimane fa, poco prima delle dimissioni in massa di tutti i vescovi della Conferenza Episcopale cilena, a seguito dell'udienza dal Pontefice.
Dal Vaticano, per il momento, non giungono conferme né smentite.
ADNKRONOS