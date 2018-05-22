95047

Papa Francesco a un omosessuale: "Dio ti ha creato così e ti ama come sei"

"Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa.Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'".E' la frase che Papa Francesco -...

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2018 13:57
Papa Francesco a un omosessuale: "Dio ti ha creato così e ti ama come sei" -
Oltre 95047
Condividi

"Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa.

Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'".

E' la frase che Papa Francesco - secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo 'El Pais' - avrebbe rivolto a un omosessuale cileno, Juan Carlos Cruz, che da piccolo fu abusato da un prete pedofilo, durante un incontro che si sarebbe tenuto un paio di settimane fa, poco prima delle dimissioni in massa di tutti i vescovi della Conferenza Episcopale cilena, a seguito dell'udienza dal Pontefice.

Dal Vaticano, per il momento, non giungono conferme né smentite.

ADNKRONOS

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047