Papa Francesco a un omosessuale: "Dio ti ha creato così e ti ama come sei"

"Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa.Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'".E' la frase che Papa Francesco -...

A cura di Redazione 22 maggio 2018 13:57

