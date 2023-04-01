PAPA FRANCESCO DIMESSO DALL’OSPEDALE GEMELLI “SONO ANCORA VIVO”

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva.Prima di lasciare il Policlinico, il Pontefice ha salutato i...

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva.

Prima di lasciare il Policlinico, il Pontefice ha salutato il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, i collaboratori e l’equipe dei sanitari che lo hanno assistito.

“Ho seguito le cose belle che avete scritto”, ha poi detto Papa Francesco che, lasciando il policlinico Gemelli, sceso dall’auto si è fermato a conversare con i giornalisti che lo attendevano. Alla domanda, come si sente, ha risposto: “Sono ancora vivo”.

“Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”, ha aggiunto.

“Domani celebrerò la domenica delle Palme”, ha poi sottolineato, rispondendo ai giornalisti.

Il Pontefice si è anche premurato di apporre la sua firma sul gesso di un ragazzo ed ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.