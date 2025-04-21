PAPA FRANCESCO È MORTO, L'ANNUNCIO DEL CARDINALE FARRELL: «ALLE 7.35 IL VESCOVO DI ROMA È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE»

Città del Vaticano – In un clima di profondo dolore e commozione, il cardinale Kevin Farrell ha annunciato questa mattina la morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento alle ore 7:35, tornando “...

Città del Vaticano – In un clima di profondo dolore e commozione, il cardinale Kevin Farrell ha annunciato questa mattina la morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento alle ore 7:35, tornando “alla casa del Padre”, come ha dichiarato il cardinale con voce spezzata dall’emozione.

«Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco», ha detto Farrell. «La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino».

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires nel 1936, è stato il primo Pontefice proveniente dall’America Latina e il primo gesuita a salire al soglio di Pietro. Il suo pontificato, iniziato nel 2013, è stato segnato da una forte attenzione verso i temi della giustizia sociale, dell’ambiente, della povertà e del dialogo interreligioso.

Con la sua semplicità, il suo linguaggio diretto e il suo cuore vicino alla gente, ha conquistato milioni di fedeli nel mondo, rappresentando per molti un faro di speranza, misericordia e cambiamento nella Chiesa cattolica.

Oggi il mondo intero piange un uomo che ha saputo farsi prossimo a ogni persona, incarnando con umiltà e forza il messaggio evangelico. La Chiesa entra ora in un tempo di lutto e preghiera, in attesa di onorare il Papa defunto con i solenni riti funebri che verranno presto annunciati.