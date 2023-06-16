PAPA FRANCESCO È STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE GEMELLI: "SONO ANCORA VIVO".

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma nel quale era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all'addome.E' uscito dall'ingresso principale sulla sedia a...

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma nel quale era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all'addome.

E' uscito dall'ingresso principale sulla sedia a rotelle, salutando pazienti e giornalisti che lo aspettavano.

"Sono vivo": così Papa Francesco ha risposto sulla sua salute ai microfoni di Rai News uscendo dall'ospedale.

E ha ringraziato i giornalisti: "Grazie per il vostro servizio, grazie tante", ha detto mentre con la sedia a rotelle attraversava le due ali di cronisti e pazienti che all'uscita dell'ospedale lo hanno applaudito.

C'era attesa fin dalle prime ore della mattina al Policlinico Gemelli per le dimissioni del Papa. Una folla di fedeli e giornalisti lo hanno atteso all'ingresso principale. Medici e infermieri sono rimasti affacciati alle finestre per un saluto.

"Il Papa sta bene, l'avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro". Lo ha detto il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Papa, ai cronisti che erano al Gemelli per attendere l'uscita del Pontefice dall'ospedale. "Per quanto riguarda i prossimi viaggi e i prossimi impegni del Papa, queste domande le fate a lui, ma insomma ha confermato tutti i viaggi, anzi li potrà affrontare meglio di prima perché non ha più i disagi che aveva prima". "Sarà un Papa più forte", ha aggiunto Alfieri.

"Che cosa mi ha detto il Papa stamattina? Grazie, pregate per me e sono ancora vivo, ha voluto ringraziare tutti quanti, e ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote, è stato un momento molto toccante". Lo ha detto Sergio Alfieri, il chirurgo del Gemelli che ha operato Papa Francesco. "Il Papa sta bene - ha ribadito congedandosi dai giornalisti - , sta meglio di prima".