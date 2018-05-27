Papa Francesco: il 15 settembre a Piazza Armerina e Palermo per ricordare Padre Puglisi
Sabato 15 settembre 2018 papa Francesco si recherà in visita pastorale alle Diocesi di Piazza Armerina e di Palermo, in occasione del 25/o anniversario della morte del beato Pino Puglisi.
Lo comunica una nota della Prefettura della Casa Pontificia. Papa Francesco si recherà dunque a rendere omaggio a don Giuseppe Puglisi, meglio conosciuto come padre Pino Puglisi (Palermo, 15 settembre 1937 - Palermo, 15 settembre 1993), ucciso da Cosa nostra il giorno del suo 56/o compleanno a motivo del suo costante impegno evangelico e sociale, in particolare nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove lui era nato.
Nel quartiere controllato dalla criminalità organizzata attraverso i fratelli Graviano, capi-mafia legati alla famiglia del boss Leoluca Bagarella, iniziò la lotta antimafia di padre Giuseppe Puglisi.
Egli non tentava di portare sulla giusta via coloro che erano già entrati nel vortice della mafia, ma cercava di non farvi entrare i bambini che considerano i mafiosi degli idoli