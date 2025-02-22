PAPA FRANCESCO IN CONDIZIONI GRAVI: CRISI RESPIRATORIA E EMOTRASFUSIONI, PROGNOSI RISERVATA

L'aggiornamento di questa sera, 22 febbraio 2025, diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, fornisce dettagli sulle attuali condizioni di salute di Papa Francesco. Secondo il comunicato, le condizioni del S...

L'aggiornamento di questa sera, 22 febbraio 2025, diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, fornisce dettagli sulle attuali condizioni di salute di Papa Francesco.

Secondo il comunicato, le condizioni del Santo Padre continuano ad essere gravi. Come già spiegato ieri, il Papa non è ancora fuori pericolo.

Questa mattina, Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata, che ha richiesto l'applicazione di ossigeno a alti flussi. Inoltre, gli esami del sangue effettuati oggi hanno evidenziato una piastrinopenia, associata ad un'anemia, che ha reso necessaria la somministrazione di emotrasfusioni.

Nonostante la sofferenza, il Santo Padre è rimasto vigile e ha trascorso la giornata in poltrona, anche se le sue condizioni si sono rivelate più gravi rispetto a ieri.

Al momento, la prognosi rimane riservata, e il team medico continua a monitorare attentamente la situazione.

I fedeli di tutto il mondo restano in preghiera per la salute del Papa, mentre si attendono nuovi aggiornamenti dalle autorità vaticane.