PAPA FRANCESCO INCONTRA L'UOMO RAGNO CHE FA SORRIDERE I BAMBINI MALATI

C'era anche 'Spiderman' all'udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso, in Vaticano per ascoltare la catechesi del Pontefice.La persona vestita da Uomo Ragno è il giovane savonese Ma...

C'era anche 'Spiderman' all'udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso, in Vaticano per ascoltare la catechesi del Pontefice.

La persona vestita da Uomo Ragno è il giovane savonese Mattia Villardita.

Mattia Villardita, 27enne di Savona, è impegnato nell'assistenza ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici e ieri mattina si è seduto in prima fila per ascoltare la catechesi.

Ha scelto di stringere la mano di Bergoglio travestendosi da Uomo Ragno per alcuni scatti che poi mostrerà ai piccoli pazienti pieni di stupore e meraviglia. Un modo per alleviare le loro sofferenze.

Da qualche anno, Mattia Villardita porta avanti il progetto meritorio "Supereroi in corsia" che nel 2020 ha avuto un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.