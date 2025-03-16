PAPA FRANCESCO RICOVERATO: LA PRIMA IMMAGINE DA QUANDO È IN OSPEDALE, CELEBRA LA MESSA AL GEMELLI
ROMA. Papa Francesco riappare in foto. La prima immagine dopo il ricovero del Pontefice al Gemelli, iniziato il 14 febbraio scorso, viene diffusa dalla Sala stampa vaticana. Nell'immagine si vede il Vescovo di Roma, ripreso di lato sulla sedia a rotelle, nella cappellina dell'Ospedale, accanto alla sua camera al decimo piano.
Il Vaticano informa che Jorge Mario Bergoglio ha concelebrato la messa.
Secondo quanto riferito dalla Santa Sede, oggi il Papa ha continuato la terapia, la fisioterapia motoria e respiratoria, traendo particolarmente giovamento da quella motoria.
La situazione resta stabile e, oggi, non ha ricevuto visite.