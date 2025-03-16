95047

PAPA FRANCESCO RICOVERATO: LA PRIMA IMMAGINE DA QUANDO È IN OSPEDALE, CELEBRA LA MESSA AL GEMELLI

A cura di Redazione Redazione
16 marzo 2025 20:08
ROMA. Papa Francesco riappare in foto. La prima immagine dopo il ricovero del Pontefice al Gemelli, iniziato il 14 febbraio scorso, viene diffusa dalla Sala stampa vaticana. Nell'immagine si vede il Vescovo di Roma, ripreso di lato sulla sedia a rotelle, nella cappellina dell'Ospedale, accanto alla sua camera al decimo piano.

Il Vaticano informa che Jorge Mario Bergoglio ha concelebrato la messa.

La foto di Papa Francesco diffusa dalla Sala stampa vaticana è la prima da quando è stato ricoverato al Gemelli, lo scorso 14 febbraio.

Secondo quanto riferito dalla Santa Sede, oggi il Papa ha continuato la terapia, la fisioterapia motoria e respiratoria, traendo particolarmente giovamento da quella motoria.

La situazione resta stabile e, oggi, non ha ricevuto visite.

