PAPA FRANCESCO: SE HAI LA TENTAZIONE DI CHIACCHIERARE, MORDITI LA LINGUA, TI SI GONFIA BENE E NON POTRAI PARLARE. PER FAVORE NIENTE CHIACCHIERICCIO

Ieri mattina Papa Francesco ha parlato in udienza alle suore Canossiane e le ha invitate a stare attente alla crisi di mezza età. "Le anziane possono testimoniare alle giovani uno stupore che non vie...

Ieri mattina Papa Francesco ha parlato in udienza alle suore Canossiane e le ha invitate a stare attente alla crisi di mezza età. "Le anziane possono testimoniare alle giovani uno stupore che non viene meno, una riconoscenza che cresce con l'età, un'accoglienza della Parola che si fa sempre più piena, più concreta, più incarnata nella vita" ha detto il Pontefice. "E le giovani - ha proseguito - possono testimoniare alle anziane l'entusiasmo delle scoperte, gli slanci del cuore che, nel silenzio, impara a risuonare con la Parola, a lasciarsi sorprendere, anche mettere in discussione, per crescere alla scuola del Maestro".

"E quelle di mezza età cosa fanno? Sono più a rischio" ha affermato ancora Papa Francesco, che ha spiegato: "Sia perché quella è un'età di passaggio, con alcune insidie: le crisi dei 40, dei 45, le conoscete. Ma soprattutto perché è la fase delle maggiori responsabilità ed è facile scivolare nell'attivismo, anche senza accorgersi. E allora non si è più donne della Parola, ma donne del computer, donne del telefono, donne dell'agenda, e così via. Dunque, ben venga questo motto per tutte! Per mettersi nuovamente alla scuola di Maria, ri-centrarsi sulla Parola ed essere donne che amano senza misura. La parola al centro, non l'attivismo".

C'è nelle comunità religiose, ha detto ancora il Papa in udienza alle Canossiane, "la tentazione di lamentarsi, di criticare, e questo fa male al corpo". "Il chiacchiericcio fa tanto male e fa morire la Parola di Dio". E se qualcuna dice che "è difficile risolvere il problema del chiacchiericcio", Papa Francesco indica "un bel rimedio: se tu hai la tentazione di chiacchierare, morditi la lingua, ti si gonfia bene e non potrai parlare. Per favore niente chiacchiericcio: uccide la vita comunitaria".

Il Pontefice è tornato a parlare anche dell'inverno demografico che interessa l'Italia e l'Europa in generale: "Invece dei figli preferiscono avere cani e gatti: è l'affetto programmato, un affetto senza problemi". Per il Papa "l'inverno demografico europeo è un problema umano e anche patriottico. Per favore aiutate le famiglie ad avere figli".