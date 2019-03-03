PAPA FRANCESCO: “SPARLARE È L’INIZIO DI TANTE INIMICIZIE”

“Prima di sparlare degli altri prendi uno specchio e guardati, ti vergognerai dei tuoi difetti e penserai meno a quelli degli altri”.Lo ha suggerito Papa Bergoglio ai parrocchiani del Labaro ai quali...

Lo ha suggerito Papa Bergoglio ai parrocchiani del Labaro ai quali durante la visita pastorale di oggi ha offerto anche altri due suggerimenti pratici: “sparlare – ha spiegato – è un’abitudine che il diavolo mette in noi, contro la quale però abbiamo delle medicine.

La prima è la preghiera. Se ti viene dispellare un altro allora prega per lui.

La seconda è ugualmente pratica: se ti senti di dire contro qualcuno morditi la lingua. Così si gonfia e non potrai parlare.

Mi raccomando, tutti i giorni controllate la dentiera perchè sia pronta a fare la seconda medicina”. “Sparlare – ha poi spiegato – è l’inizio di tante inimicizie”.

“L’abitudine di parlare male degli altri porta alle guerre: nel quartiere, nel posto di lavoro, nella scuola.

Se pensi che qualcuno faccia qualcosa di cattivo, diglielo apertamente, non dietro alla schiena.

Il chiacchiericcio non risolve nulla e ti porta alla guerra”, ha detto inoltre Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata alla periferia Est di Roma.

Nella parrocchia di San Crispino, il Papa ha esortato i fedeli a chiedersi: “come io mi comporto con la gente? Come è il mio cuore con la gente? Sono un’ipocrita?”.