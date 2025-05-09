PAPA LEONE XIV A SIRACUSA UN ANNO FA PER MADONNA DELLE LACRIME

Papa Leone XIV è stato a Siracusa lo scorso anno in occasione del 71esimo anniversario della Lacrimazione di Maria nel capoluogo aretuseo.L'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, lo aveva i...

L'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, lo aveva invitato per presiedere la solenne celebrazione del 1 settembre, ultimo giorno dei festeggiamenti.

"La sua presenza qui a Siracusa è stata di piena comunione spirituale: pregavamo insieme, parlavamo insieme, con una semplicità unica, straordinaria - ha ricordato mons. Lomanto -. Abbiamo celebrato in Santuario ed anche alla Casa del Pianto. Il suo messaggio per la Madonna e il popolo di Dio, l'attenzione a questo grande segno che ha ricevuto la Chiesa di Siracusa che è un invito per tutti a ritornare a Dio, a perfezionare il proprio cammino, a ritornare nei rapporti umani, sociali, ecclesiali per il bene di tutti".

L'arcivescovo Lomanto aveva fatto anche una richiesta: una preghiera alla Madonna delle Lacrime, che il cardinale Prevost ha lasciato in dono.

Papa Leone XIV a Siracusa aveva anche visitato il Sepolcro di Santa Lucia, le catacombe di Santa Lucia e di San Giovanni, la Cattedrale di Siracusa e la Biblioteca Alagoniana.