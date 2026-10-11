Papa Leone XIV annuncia: «Ho un nodulo al polmone, sarò operato nei prossimi giorni»

Il Pontefice sarà sottoposto a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Prevista una settimana di ricovero, confermato il viaggio in Perù a novembre.

"I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato.

I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni". Lo ha annunciato il Papa all'Angelus.

Il Papa ha però confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sudamerica è in agenda dal 6 al 17 novembre. Salutando i peruviani a Piazza San Pietro, in processione per il 'Senor de los milagros', Leone ha detto: "Grazie per la vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù".

"L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana". È quanto precisa il portavoce vaticano Matteo Bruni, dopo l'annuncio del Papa.

Il Papa, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di martedì. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana.

Meloni: 'Vicinanza mia e del governo al Papa, rincuora la sua serenità'

"Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano.

Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'annuncio dell'intervento cui si sottoporrà papa Leone XIV.