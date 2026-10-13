Papa Leone XIV, intervento al polmone riuscito: asportato il nodulo al Gemelli

L'operazione si è conclusa positivamente. Il Pontefice è tornato nella sua stanza. Prevista una settimana di ricovero.

Si è concluso positivamente l'intervento chirurgico al polmone a cui è stato sottoposto oggi, martedì 13 ottobre, Papa Leone XIV, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

L'operazione, eseguita dall'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ha consentito l'asportazione di un nodulo polmonare individuato durante recenti controlli medici di routine.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, l'intervento si è svolto regolarmente, nei tempi e nelle modalità previste. Al termine dell'operazione, il Pontefice è stato trasferito nella propria stanza per iniziare il decorso postoperatorio.

Il nodulo era stato scoperto in una fase iniziale e risultava ben localizzato, come aveva spiegato lo stesso Leone XIV annunciando pubblicamente la necessità dell'intervento.

Il Papa resterà ricoverato al Gemelli per circa una settimana, durante la quale sarà seguito dal personale sanitario. Tutte le udienze e gli impegni pubblici sono stati annullati fino al 20 ottobre.

La notizia dell'esito positivo dell'operazione rappresenta un primo segnale rassicurante per i fedeli di tutto il mondo, che stanno seguendo con attenzione le condizioni di salute del Pontefice.