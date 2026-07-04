Papà salva i figli di 8 anni in mare e muore: tragedia in spiaggia a Otranto

Dramma nel Salento. Gennaro Cagnazzo, 54 anni, si è tuffato per soccorrere i due bambini trascinati al largo dalle correnti. Dopo averli riportati a riva, è stato colto da un malore.

Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 4 luglio 2026, sulla spiaggia di Otranto, in provincia di Lecce. Un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, è morto dopo aver salvato i suoi due figli gemellini di otto anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle correnti e del forte vento di maestrale.

Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 11.30 nei pressi del lido “La Castellana Beach Club”, dove l’uomo stava trascorrendo alcune ore al mare con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, i due bambini sarebbero stati sospinti al largo dalle correnti marine, non riuscendo più a rientrare verso la riva.

Accortosi del pericolo, il padre non ha esitato a tuffarsi in acqua per raggiungerli. Con grande sforzo, e anche grazie all’aiuto del personale di salvataggio, è riuscito a riportare entrambi i figli sulla spiaggia. I piccoli sono stati messi in salvo e non avrebbero riportato ferite, ma sono rimasti profondamente scossi da quanto accaduto.

Subito dopo il salvataggio, però, il 54enne ha accusato un malore improvviso e si è accasciato sulla battigia. I presenti hanno immediatamente tentato di soccorrerlo: sul posto sarebbero intervenute anche due dottoresse, mentre poco dopo sono arrivati gli operatori del 118. Nonostante le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera e gli agenti del commissariato di Otranto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gennaro Cagnazzo era funzionario amministrativo del Cnr a Lecce ed era molto conosciuto nel territorio salentino. La sua storia ha profondamente commosso le comunità di Sanarica e Maglie, legate alla vita dell’uomo e della sua famiglia.

Parole di dolore e cordoglio sono arrivate anche dal sindaco di Sanarica, Salvatore Sales, che ha ricordato la famiglia come composta da persone perbene e oneste, sottolineando il gesto di straordinario amore e coraggio compiuto dal 54enne.

Quella che doveva essere una tranquilla mattinata al mare si è trasformata in una tragedia. Un padre ha perso la vita dopo aver compiuto l’ultimo, immenso gesto d’amore: salvare i propri figli.