Papa telefona ad anziana malata tumore

Commovente telefonata di Papa Francesco oggi pomeriggio a Nunzia Mattera, una signora che abita nel comune di Casamicciola, a Ischia (Napoli), per anni impegnata nella raccolta alimentare per i più bisognosi.

"Di lei mi ha parlato il vescovo (dell'isola, ndr) Pietro Lagnese", ha esordito il Pontefice. Nunzia Mattera, dopo avere raccontato al Papa di averlo sognato mentre l'abbracciava gli ha chiesto di mettete la sua Casamicciola nelle preghiere, "perché è diventato un paese terremotato". Lo scorso 21 agosto il comune di Casamicciola è stato devastato da una forte scossa sismica. Il Papa ha risposto: "Io prego per lei...e lei preghi per me".

(ANSA).