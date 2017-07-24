PARAPENDIO: IL PATERNESE MARCO BUSETTA CAMPIONE D’ITALIA 2017

Dopo sei giornate di gara di è chiuso a Gemona del Friuli (Udine) il Campionato Italiano di parapendio 2017, formula “open”, iniziato il 16 luglio, partecipanti 110 piloti di 18 nazioni, dei quali 56...

Le sei task si sono sviluppate su percorsi tra i 45 e gli 83 chilometri, sommando i risultati di tutte le giornate di gara, conquista il titolo tricolore il pilota Paternese Marco Busetta.