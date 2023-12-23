PARCHEGGI SELVAGGI OSTACOLANO I VIGILI DEL FUOCO A PATERNO'

Ennesimo caso di sosta selvaggia si è verificato ieri, il 22 dicembre 2023, a Paternò, quando una fuga di gas nella centralissima Via Emanuele Bellia ha richiesto un intervento immediato da parte dei...

Ennesimo caso di sosta selvaggia si è verificato ieri, il 22 dicembre 2023, a Paternò, quando una fuga di gas nella centralissima Via Emanuele Bellia ha richiesto un intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia, il compimento del loro dovere è stato compromesso da una problematica diffusa: i parcheggi selvaggi lungo la Via Circumvallazione.

Mentre i soccorritori si affrettavano a raggiungere il luogo dell'incidente, autovetture parcheggiate in modo caotico hanno reso impossibile il transito dell'autobotte dei Vigili del Fuoco. La "sosta forzata" del mezzo di soccorso ha protratto i tempi cruciali, mettendo a rischio la risposta in un contesto già pericoloso.

L'ironia amara della situazione è emersa quando i cosiddetti "pirati del parcheggio" sono stati necessari per liberare il passaggio per i Vigili del Fuoco.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla frequenza di problemi simili e ha posto una domanda fondamentale: cosa sarebbe successo se l'incidente non fosse stato una fuga di gas considerata non urgente, ma un intervento di grave entità?

Questa non è la prima volta che i Vigili del Fuoco di Paternò si confrontano con il problema dei parcheggi selvaggi, un fenomeno che sembra persistere e radicarsi nella mancanza di rispetto delle regole.