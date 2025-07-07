PARCO DEL SOLE: GENITORE SEGNALA CARENZE NEI MURETTI DI PROTEZIONE. “COSÌ I BAMBINI POSSONO FINIRE IN STRADA”

Una segnalazione giunta in redazione riporta l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli all'interno del Parco del Sole. Un genitore ha evidenziato un potenziale pericolo nell'area giochi: tra i due...

Una segnalazione giunta in redazione riporta l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli all'interno del Parco del Sole. Un genitore ha evidenziato un potenziale pericolo nell'area giochi: tra i due muretti posti alla base della recinzione mancherebbero i pali di protezione, lasciando così uno spazio aperto abbastanza ampio da permettere a un bambino, specie di piccola statura, di attraversarlo con facilità e ritrovarsi in strada.

“Volevo attenzionare a chi di dovere – scrive il cittadino – che fra i due muretti un bambino, come mio figlio, riesce a passare e quindi trovarsi in un secondo sulla strada. È molto pericoloso”.

Il genitore propone inoltre una soluzione temporanea per agevolare l'uscita delle famiglie: “Volevo chiedere almeno di tenere la seconda entrata, quella del cancello grande, sempre aperta, in modo da facilitare l’uscita dei genitori ed evitare di dover fare tutto il giro”.

La segnalazione evidenzia una criticità che merita attenzione, soprattutto in un luogo destinato al gioco e alla socialità dei più piccoli. L’auspicio è che gli enti competenti possano intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area e valutare possibili modifiche alla gestione degli accessi.