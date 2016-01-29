Parco del Sole, quel cartello dei lavori perso in strada tra le erbacce: scatto spietato di una faccenda sfuggita di mano
Dall’altra parte della strada si scorge gettato a terra il cartello. Ma è tutta colpa della stampa che disinforma perché ne parla: mai della politica, ovviamente. Parco chiuso da ormai 191 giorni, per la cronaca
95047.it Da 191 giorni il Parco del Sole (sulla carta, il meno conosciuto Parco Giovanni XXIII) è chiuso. Di chi è la colpa? Chi è il responsabile di questo inaudito ritardo? Quello che sappiamo è che è tutto fermo. Tutto chiuso. Ogni tanto qualcuno “scavalca” e prova a tornare a correre (ma non si dovrebbe assolutamente fare) e un giorno rivedremo ripartire i lavori e consegnare un Parco “avveneristico” con tanto di sorrisi, tagli di nastro e accuse nei confronti della stampa additata di essere stata sin troppo insistente su questa faccenda. E’ un film già visto: ci abbiamo fatto il callo. Già, ma nel frattempo perché resta chiuso? La storia abbiamo già provato a raccontarvela in mille modi ma non se ne viene proprio a capo.
Ma, in fondo, cosa volete? E’ così che trascorriamo le nostre giornate febbrili. Le nostre notti senza pace. Sommersi dalla vacuità, dall'indifferenza, nella Paternò delle beffe e delle chiacchiere. Tutta colpa della stampa che si ostina a parlarne, mai della politica. Non fa una piega, ovviamente.