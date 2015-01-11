Pareggio casalingo (1-1) per il Paternò

Genoese riacciuffa il San Pio X: tutti i risultati e la classifica

95047.it Arriva un punto per i rossoazzurri di mister Franco Pannitteri al termine dei novanta minuti giocati contro il San Pio X. I catanesi si sono confermati una squadra rognosa con il Paternò che dopo essere passato in svantaggio (sugli sviluppi di un rigore parecchio contestato) ha riequilibrato le sorti del match con una rete timbrata da Genoese. La classifica per l'undici paternese resta deficitaria: ci sarà da lottare sino alla fine.

I RISULTATI DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA:

Giarre-Vittoria 1-0

Milazzo-Castelbuonese 1-1

Modica-Siracusa 1-1

Paternò-San Pio X 1-1

Rosolini-Scordia 0-1

Viagrande-Taormina 4-1

Acireale-Città di Messina -

Ha riposato: Igea Virtus

LA CLASSIFICA DOPO 18 GIORNATE:

Siracusa 38

Milazzo 35

Scordia 34

Viagrande 27

Vittoria 25

Acireale 25

Castelbuonese 24

San Pio X 23

Modica 23

Igea Virtus 22

Giarre 21

Paternò 16

Rosolini 12

Città di Messina 9

Taormina 7