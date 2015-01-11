Pareggio casalingo (1-1) per il Paternò
Genoese riacciuffa il San Pio X: tutti i risultati e la classifica
95047.it Arriva un punto per i rossoazzurri di mister Franco Pannitteri al termine dei novanta minuti giocati contro il San Pio X. I catanesi si sono confermati una squadra rognosa con il Paternò che dopo essere passato in svantaggio (sugli sviluppi di un rigore parecchio contestato) ha riequilibrato le sorti del match con una rete timbrata da Genoese. La classifica per l'undici paternese resta deficitaria: ci sarà da lottare sino alla fine.
I RISULTATI DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA:
Giarre-Vittoria 1-0
Milazzo-Castelbuonese 1-1
Modica-Siracusa 1-1
Paternò-San Pio X 1-1
Rosolini-Scordia 0-1
Viagrande-Taormina 4-1
Acireale-Città di Messina -
Ha riposato: Igea Virtus
LA CLASSIFICA DOPO 18 GIORNATE:
Siracusa 38
Milazzo 35
Scordia 34
Viagrande 27
Vittoria 25
Acireale 25
Castelbuonese 24
San Pio X 23
Modica 23
Igea Virtus 22
Giarre 21
Paternò 16
Rosolini 12
Città di Messina 9
Taormina 7