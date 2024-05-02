PARIGI 2024: LA FIACCOLA OLIMPICA ATTRAVERSA STRETTO DI MESSINA

Il veliero francese BELEM, su cui viaggia la fiaccola olimpica diretta a Marsiglia, ha attraversati ieri lo Stretto di Messina, accompagnato anche da mezzi navali e aerei della Guardia Costiera che vi...

Il convoglio è stato costantemente seguito dalla Guardia Costiera di Messina, Autorità marittima dello Stretto, dal cui centro di controllo VTS (Vessel Traffic Service) avviene un continuo interscambio di comunicazioni utile per garantire la sicurezza della navigazione sia della fiaccola olimpica che di ogni altra imbarcazione che transita nell’area.

Il centro VTS della Guardia Costiera si avvale di moderni strumenti tecnologici e di sofisticati sensori per monitorare il numeroso traffico mercantile e diportistico che si svolge nel tratto di mare che separa la Sicilia dalla Calabria. Con il VTS, vengono quindi gestiti in tempo reale i dati inerenti alla presenza e al passaggio di tutte le navi quali velocità, rotta e stima dei tempi di percorrenza.