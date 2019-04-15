INCENDIO NOTRE DAME, LA CATTEDRALE DI PARIGI VA A FUOCO

Un pauroso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella cattedrale di Notre Dame, uno dei monumenti simbolo di Parigi. Lo confermano i Vigili del fuoco francesi e lo testimoniano svariati utenti...

Le cause del rogo sono ancora ignote, ma apparentemente le fiamme potrebbero essersi sviluppate su un'impalcatura e avrebbero raggiunto la volta del tempio. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco e di soccorritori. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità le fiamme sono divampate alle 18.50 e la cattedrale – uno dei monumenti più visitati dai turisti di tutto il mondo – è stata prontamente evacuata.

INCREDIBILE - Un pezzo di storia, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi in fiamme!😯🔥 #notredame BREAKING NEWS: Huge fire reported at Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/38PdN1ydkP — Manuel Guardasole (@MGuardasole) 15 aprile 2019

Un dolore immenso vedere la bellezza e la storia bruciare così. #NotreDame ❤ pic.twitter.com/ZWV0vBag9W — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 15 aprile 2019

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha dichiarato: "Un incendio terribile è in corso nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. I vigili del fuoco stanno cercando di controllare le fiamme". "Siamo mobilitati in costante collegamento con la diocesi di Parigi e invito tutti a rispettare il perimetro di sicurezza".